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«Это ошибочное решение», спелестологи Москвы и Московской области выступили против закрытия Сьян

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

«Это ошибочное решение», спелестологи Москвы и Московской области выступили против закрытия Сьян
Фото: соцсети

В России умеют запрещать как нигде в мире. После вчерашней истории с потерявшимися в Сьяновских каменоломнях детьми, губернатор Подмосковья решил закрыть доступ к пещерам и повесить вокруг камеры.

Однако спелестологи Москвы и Московской области выступили против закрытия Сьян, они считают, что «было принято ошибочное решение». Один случай еще не показатель, надо не запрещать экскурсии, а правильно их организовывать. В автомобильных авариях каждый день гибнут люди, теперь и автотранспорт запретить?

53 энтузиаста, изучающие искусственные пещеры и подземные сооружения, сформировали официальное заявление — в нём они выступают против решения властей. Потому что эти каменоломни — наиболее изученные и откартографированные в Московской области, они одни из самых безопасных и там до сих пор могут находиться люди. Кроме того, спецы готовы помочь с организацией цивилизованного доступа в пещеры.

БИ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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