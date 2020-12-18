«Это ошибочное решение», спелестологи Москвы и Московской области выступили против закрытия Сьян

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В России умеют запрещать как нигде в мире. После вчерашней истории с потерявшимися в Сьяновских каменоломнях детьми, губернатор Подмосковья решил закрыть доступ к пещерам и повесить вокруг камеры.

Однако спелестологи Москвы и Московской области выступили против закрытия Сьян, они считают, что «было принято ошибочное решение». Один случай еще не показатель, надо не запрещать экскурсии, а правильно их организовывать. В автомобильных авариях каждый день гибнут люди, теперь и автотранспорт запретить?

53 энтузиаста, изучающие искусственные пещеры и подземные сооружения, сформировали официальное заявление — в нём они выступают против решения властей. Потому что эти каменоломни — наиболее изученные и откартографированные в Московской области, они одни из самых безопасных и там до сих пор могут находиться люди. Кроме того, спецы готовы помочь с организацией цивилизованного доступа в пещеры.