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«Я выполняю свои обязанности», глава ОП Башкирии объяснил, зачем ему понадобился клип со всем, что запрещено в России

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

«Я выполняю свои обязанности», глава ОП Башкирии объяснил, зачем ему понадобился клип со всем, что запрещено в России

Кажется, в России всегда существовали правила для того, чтобы их можно было нарушать. И пока в сериалах и фильмах старательно замазывают сигареты и алкоголь, а СМИ штрафуют за любое нецензурное словцо, глава Общественной палаты Башкирии не стесняясь ваяет клип с полным набором «запрещенки».

Именно поэтому мы и не можем его опубликовать, но найти его на просторах Интернета не сложно. «Я как Моргенштерн, только старый и толстый. И татухи только там, где не видят боссы», - сообщает Ростислав Мурзагулов. Ролик снимали в Доме Республики в Уфе. В клипе глава ОП чемоданами даёт взятки, домогается подчинённой, пьет и играет в карты на деньги.

Сам рэпер называет Мурзагулова главным политтехнологом, человеком, который отвечает за имидж власти. И показал он эту власть совершенно откровенно, как и обрисовал наши с вами планы: детский сад-школа-лет 40 в офисе и могила. Однако объяснил свое творение новоявленная звезда YouTube довольно странно.

«Всё-таки я не госслужащий, причём довольно давно. Как это ни странно, я ровно выполняю свои обязанности председателя Общественной платы, когда вот в такой сатирической форме поднимаю такие проблемы как коррупция и так далее. То есть, высмеиваю эти пороки», - цитирует его издание «Подъем». Странно, а на сайте ОП написано, что она была создана, чтобы контролировать принятие законов, которые касаются граждан.

БИ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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