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Как у пенсионера ФСБ украли ₽1,2 млн во время обеда в кафе

, 18:20 [ «Аргументы Недели», ]

Как у пенсионера ФСБ украли ₽1,2 млн во время обеда в кафе
Фото: cоцсети

На этой неделе были украдены деньги у пенсионера в ресторане "Старик и море" на Чистопрудном бульваре. В прекрасном настроении, уже рассчитываясь с сотрудниками за свой ужин, мужчина обнаружил, что его сумка пустая- наличные владельца похищены. Как же так могло произойти?

Полиция изучила данные с камер видеонаблюдения и выяснила, что грабителем оказался неизвестный мужчина. На записи было отчетливо видно, как он зашел в ресторан, взял сумку, поставил ее на другой стул и достал деньги. После этого мужчина оставил сумку на полу и, прикрыв деньги в руке курткой, вышел из заведения.

По словам пенсионера, деньги были предназначены на покупку мебели. В полиции оценили ущерб от кражи как особо крупный — ч. 4 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

 

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