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18 декабря 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели», Екатерина Стеклова​ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как подмосковному грабителю удалось стать "владельцем" 8 различных московских предприятий и "заработать" на них.

Менеджер по продажам из Жуковского оказался в поле зрения правоохранительных органов столицы уже в шестой раз. Он навещал торговые точки под видом генерального директора с одной лишь целью – вынести из магазина как можно больше наличности.

Аферисту удалось "гастролировать" по всей Москве. Проходимец, несомненно, обладает даром убеждения, потому что работники различных ларьков, гастрономических лавок, газетных киосков поверили в то, что перед ними стоит настоящий владелец и просит деньги для расчета за будущие поставки товара.

Каждый раз, когда мошенник превращался в директора сети питейных заведений, или же в управляющего по реализации лотерейных билетов, и требовал с заведений денег- перепуганные сотрудники отдавали ему от 20 до 100 тысяч рублей.

Всего за короткий срок из-за хитрости подмосковного грабителя пострадало 8 предприятий торговли - в основном кофейни и табачные магазины. Жулик пользовался тем, что рядовые продавцы понятия не имели, как выглядит настоящий директор компании.

Интересный факт: новые преступления мошенник совершал, как правило, либо находясь под следствием, либо под судом. Он пользовался тем, что следователь не настаивал на аресте (преступление не относилось к категории особо тяжких), а суд либо давал ему условный срок, либо реальный, но совсем небольшой. Отсидев символические несколько месяцев, аферист выходил на свободу и принимался за старое, но на сей раз перерыв затянется – Лефортовский суд приговорил рецидивиста к двум с половиной годам колонии за последнее, содеянное им преступление.