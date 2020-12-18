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Власти Москвы напомнили, что все кафе и рестораны должны закрываться в 23-00

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы напомнили, что все кафе и рестораны должны закрываться в 23-00
Фото: соцсети

Все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23:00, и посетили должны их покинуть к этому времени. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее в СМИ появилась информация, что посетители смогут находится в кафе и ресторанах до 24:00.

"Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра, и каких-либо других нововведений нет.",- сказал Алексей Немерюк.

Напомним, в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях Москвы запретили обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00. Доставка готовых блюд и торговля на вынос могут работать круглосуточно. Организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовано использовать систему чекин для посетителей и работников.

ГБ

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На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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