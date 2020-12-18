Собянин: В Москве идет активное строительство центра самбо и бокса

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18 декабря 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ходе строительства Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».



«В «Лужниках» строятся один за другим уникальные объекты мирового уровня. Помимо главной арены «Лужников», построены Дворец водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики. Сейчас строятся еще несколько объектов. И вот буквально несколько месяцев тому назад мы приступили к строительству тоже уникального и не имеющего аналогов в мире Дворца единоборств, в котором под одной кровлей совмещены функционально два дворца - это Дворец самбо и Дворец бокса. Оба строго соответствуют всем межнациональным требованиям. Помимо залов для проведения международных соревнований, конечно, там будут и помещения для занятий по общей физической подготовке, для тренировок, а также бассейны и многофункциональные залы. Каждый из этих дворцов будет иметь собственную инфраструктуру», - сказал Собянин.



Он добавил, что особенностью зданий станут элементы фасада из наклонных панелей из нержавеющей стали с эффектом отражения, которые позволят наблюдать за тренировками зрителям, которые находятся за пределами здания.



Собянин добавил, что боксом и самбо в Москве занимаются около 60 тыс. человек. Он выразил уверенность, что после того, как будут достроены эти объекты в «Лужниках», количество желающих заниматься данным видами спорта вырастет.



Мэр отметил, что проект прошел согласование с Международной федерацией самбо. Ее президент Василий Шестаков, который тоже вместе с мэром осмотрел строящиеся объекты, назвал будущие дворцы грандиозным сооружением. «Это грандиозное сооружение, и я думаю, что таких сооружений, во всяком случае по другим видам спорта, я еще не видел. Я думаю, что это будет уникальное сооружение. <...> Надеюсь, что чемпионат следующего года, может быть, пройдет в этом зале», - сказал он.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время на объектах завершен вынос инженерных коммуникаций, ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций и монтажу металлических ферм перекрытия. Строительная готовность объекта составляет 15%. Завершить строительство Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках» планируется до конца 2021 года.



Международный центр самбо и Центр бокса в «Лужниках» будут предназначены для круглогодичной тренировочной и соревновательной деятельности по этим видам спорта. Спортивные сооружения будут расположены под одной крышей и объединены общим фасадом. При этом они будут функционировать независимо друг от друга: предусмотрены отдельные входы, парковки.



В здании оборудованы спортивные залы, тренажеры, бассейн, медико-восстановительный центр и все необходимое для тренировочного процесса. Кроме того, в обоих сооружениях сделают конференц-залы, блок сауны, хаммам.



Также в материалах сообщается, что до конца 2021 года в «Лужниках» должно быть завершено строительство еще три крупных спортивных объекта: универсальный спортивный зал «Дружба», ледовый дворец «Кристалл», теннисный центр.