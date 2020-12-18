Депутат МГД Семенников призвал москвичей остерегаться банковских мошенников

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18 декабря 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве продолжается борьба с мошенническими практиками - правоохранительные органы, а также службы безопасности банков и других организаций разоблачают новые преступные группы и схемы их действия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы Александр Семенников.



«В декабре 2020 года специалисты по борьбе с банковским мошенничеством зафиксировали в Москве работу группы злоумышленников, рассылавших жителям города ложные долговые квитанции от имени управляющих компаний - при оплате деньги попадали на счет мошенников. Схема с ложными долговыми квитанциями – классический образец социальной инженерии: злоумышленники не взламывают банковские личные кабинеты и не воруют кредитные карточки, а получают доступ к личным финансам своих жертв от них самих <…> Если, потеряв бдительность, человек сообщал указанные данные, к злоумышленникам переходил доступ к банковским картам и счетам жертвы. Сейчас деятельностью этой группы занимаются правоохранительные органы, мошенники будут пойманы», - сказал Семенников.



По его словам, самым надежным способом защиты от подобных схем обмана является игнорирование всех входящих звонков от имени банков, управляющих компаний, коллекторских агентств и тому подобных организаций.



«Отличить настоящие долговые платежки от поддельных в данном случае просто: перерасчет и формирование задолженности производится по итогам календарного года, поэтому настоящие долговые ЕПД могут прийти лишь после Нового года, но никак не в декабре. А вот в январе-феврале, получив счет на оплату задолженности по жилищно-коммунальным услугам, не лишним будет проверить наличие такого долга. Получить такие сведения можно в личном кабинете на сайте госуслуг Москвы, в управляющей компании, обслуживающей дом, по телефону или на сайте организации в интернете, или же в ресурсоснабжающей организации, на сайте или телефонным звонком. Уточнить детали всегда можно по контактным номерам, указанным на сайтах этих организаций либо в брошюрах, которые рассылают по почтовым ящикам районные управы, а также в МФЦ и «Жилищниках» лично», - отметил парламентарий.



Он также добавил, что ни при каких обстоятельствах ни банковские сотрудники, ни специалисты управляющих компаний и коммунальщики не запрашивают данные банковских карт, пароли и другую конфиденциальную информацию.



«Уровень цифровизации сферы ЖКХ, а тем более финансового сектора, в Москве таков, что в этом нет необходимости, тем более, что это всегда было рискованно. Наиболее безопасным вариантом в настоящее время, как ни странно это может показаться, является пользование личными кабинетами на сайтах банков, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Разумеется, сам компьютер также должен быть защищен от вредоносных программ», - заключил депутат.