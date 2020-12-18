К акции «Закаленная Россия – сильная страна» 26 декабря сможет присоединиться любой желающий

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18 декабря 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: «Закаленная Россия – сильная страна»

Общероссийская акция «Закаленная Россия – сильная страна» пройдет во всех регионах 26 декабря 2020 года. Ее организаторами выступили «Федерация зимнего плавания России» и издательский дом «Аргументы Недели».

Всероссийская акция становится традиционной, ведь еще в прошлом году она снискала огромный интерес у любителей моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Калининграда до Камчатки. Закаленный человек - оплот и сила страны, нашей Великой России!

Акцию «Закаленная Россия – сильная страна» 26 декабря сможет поддержать любой желающий. Для этого достаточно окунуться в холодную воду местных океанов, морей, водоемов или рек.

Президент Общероссийской общественной организации «Федерация зимнего плавания России» Адмирал Константин Сиденко пригласил всех желающих к участию в акции и пожелал здоровья всем россиянам.

Акцию «Закаленная Россия – сильная страна» поддержал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.