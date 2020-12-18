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К акции «Закаленная Россия – сильная страна» 26 декабря сможет присоединиться любой желающий

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

К акции «Закаленная Россия – сильная страна» 26 декабря сможет присоединиться любой желающий
Фото: «Закаленная Россия – сильная страна»

Общероссийская акция «Закаленная Россия – сильная страна» пройдет во всех регионах 26 декабря 2020 года. Ее организаторами выступили «Федерация зимнего плавания России» и издательский дом «Аргументы Недели».

Всероссийская акция становится традиционной, ведь еще в прошлом году она снискала огромный интерес у любителей моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Калининграда до Камчатки. Закаленный человек - оплот и сила страны, нашей Великой России!

Акцию «Закаленная Россия – сильная страна» 26 декабря сможет поддержать любой желающий. Для этого достаточно окунуться в холодную воду местных океанов, морей, водоемов или рек.

Президент Общероссийской общественной организации «Федерация зимнего плавания России» Адмирал Константин Сиденко пригласил всех желающих к участию в акции и пожелал здоровья всем россиянам.

Акцию «Закаленная Россия – сильная страна» поддержал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

НХ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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