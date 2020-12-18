Психологи помогают южноуральцам бороться с COVID-19
18 декабря 2020, 15:27[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Специалисты работают на ковидных базах Челябинской области.
Об этом рассказала на традиционном брифинге, посвященном распространению коронавирусной инфекции, первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Мы поняли, что на госпитальных базах психологическая помощь – очень важный элемент», – подчеркнула она.
Кроме того, по ее словам, в больницах проходят практику 774 студента Южно-Уральского государственного университета. Некоторые из них трудоустроены и получают зарплату.
Напомним, за последние сутки выявлено 312 случаев заражения коронавируса, 17 южноуральцев скончались от COVID-19.
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