Строительство мусорного полигона в Магнитогорске завершено на 60 процентов

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18 декабря 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На площадке побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщали «Аргументы недели», сегодня Алексей Текслер работает в Магнитогорске. Он побывал на нескольких объектах, в том числе, на строительстве полигона для ТКО и мусоросортировочного комплекса. В настоящее время здесь завершено порядка 60 процентов работ: разработана карта полигона, идет монтаж ангара под сортировочную линию, административно-бытового корпуса и гаража, завезено оборудование для сортировочной линии.

Проект был разработан в 2015 году, но к его реализации приступили только в 2020 году. Алексей Текслер отметил, что нет сомнений в том, что в середине следующего года проект будет запущен.

«Параллельно будем реализовывать проект раздельного сбора мусора: сортировать, перерабатывать. В этом году приняли региональный закон о раздельном сборе мусора, и часть территорий уже начали эксперимент», – отметил глава региона.

Напомним, тема мусорной реформы затрагивалась вчера на пресс-конференции президента. Глава государства подчеркнул, что все идет по плану, в регионах работают над тем, чтобы создать замкнутый цикл производства и переработку отходов.