Онищенко призывает перенести новогодние выходные на май
18 декабря 2020, 14:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил перенести новогодние каникулы на май. По его словам, несмотря на критику в его адрес, россиянам не следует «так долго» отдыхать в период пандемии.
«Меня многие ругают за такие слова, но не нужно так долго нам встречать Новый год. Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке», - пояснил он.
Также Онищенко не советует россиянам ехать за границу на Новый год. Он считает, что рекомендации Роспотребнадзора отправиться в Танзанию или на Сейшельские острова звучат как сарказм или скрытый юмор, а «привычная» Турция показывает плохие показатели по заболеваемости коронавирусом.
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