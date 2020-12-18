Онищенко призывает перенести новогодние выходные на май

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18 декабря 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил перенести новогодние каникулы на май. По его словам, несмотря на критику в его адрес, россиянам не следует «так долго» отдыхать в период пандемии.

«Меня многие ругают за такие слова, но не нужно так долго нам встречать Новый год. Лучше перенести отдых на майские праздники. И погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке», - пояснил он.

Также Онищенко не советует россиянам ехать за границу на Новый год. Он считает, что рекомендации Роспотребнадзора отправиться в Танзанию или на Сейшельские острова звучат как сарказм или скрытый юмор, а «привычная» Турция показывает плохие показатели по заболеваемости коронавирусом.