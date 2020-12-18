Депутат МГД Киселева: Проект «Сказки внукам» - это способ поддержки пенсионеров и детей во время пандемии

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18 декабря 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Проект «Сказки внукам» призван поддержать пенсионеров и детей во время пандемии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

«Сказки от бабушки - это замечательный жанр, который сейчас, с распространением аудиокниг, уходит в прошлое. Мало что может сравниться с теплотой интонаций, которые вкладывает в повествование пожилой человек. К сожалению, не всем в нашем городе повезло: не у каждого ребенка есть бабушка, не у каждой бабушки - внуки. Такой проект помогает им найти друг друга: пенсионеры чувствуют себя нужными, а дети получают бесценный опыт», - сказала Киселева.

По ее словам, такая инициатива как нельзя лучше востребована в пандемию, однако удачную практику можно будет сохранить и после окончания режима самоизоляции для пожилых людей.

«Мы в Москве приветствуем всевозможные формы взаимодействия между старшим поколением и детьми, однако сейчас не лучшее время для личных встреч. Сказки онлайн гораздо безопаснее: я хочу напомнить, что даже родным внукам не рекомендовано сегодня ходить в гости к родным бабушкам, поскольку дети и подростки могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Однако ковидом все не заканчивается: есть немало пожилых людей, которым не под силу выходить из дома и участвовать в мероприятиях, а вот читать сказки перед камерой они вполне могут», - добавила депутат.

Парламентарий напомнила, что присоединиться к проекту могут все желающие пенсионеры. Для этого необходимо позвонить в любой из «Моих социальных центров» и узнать все подробности. «Для записи сказки не обязательно самостоятельно уметь снимать видео и монтировать - специалисты «Моего социального центра» приедут к пенсионерам домой и с полным соблюдением эпидемиологических норм помогут подготовить текстовый материал, запишут видео, сделают профессиональный монтаж и разместят готовую сказку в интернете», - объяснила Киселева.

По словам депутата, наиболее активно проявляют себя пенсионеры из СВАО и ВАО - они прислали 47 сказок. Жители ЮЗАО прислали 25 роликов, из остальных округов - по 10-15. Сказки публикуют на YouTube.