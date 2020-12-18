Президенту нагло врут. Рязанский вице-губернатор вовсе не спасал людей во время пожара

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вчера на прямой линии директор МК в Рязани рассказывала упоительные истории о подвигах Рязанского губернатор Игоря Грекова. Который чуть ли не ценой собственной жизни спас из огня сем человек. При этом «журналистка» клялась, что это ни разу не пиар и настойчиво просила дать чиновнику звание Героя.

Трансляцию смотрели и местные, те, кто знал, что на самом деле происходило на пожаре в «Чайке». Кто-то похихикал, кто-то возмутился. Особенно обидно было тем, кто реально спасал людей из огня. По словам рязанца Сергея Ожередова, в пожаре в Скопинском районе геройствовали несколько человек: он, начальник местной пожарной службы и ещё 3-4 добровольца. Обходили квартиры, дышали дымом и помогли каждому выбраться наружу.

Где был в этот момент Греков? Как и положено чиновнику, спокойно стоял в сторонке и торжественно прямо перед камерами принимал тех, кого уже вывели. «И под вывеской "мы спасаем" зарабатывал бонусы и премии», — рассказал Ожередов каналу Mash.