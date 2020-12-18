Депутат МГД Батышева предлагает обеспечить реабилитацию детям, перенёсшим COVID-19

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18 декабря 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Батышева, фото соцсети

Депутат Мосгордумы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева предлагает обратить особое внимание на проблему реабилитации детей, которые переболели коронавирусом. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».



«Нам необходимо очень внимательно обсудить возможные осложнения, которые возникают у детей после коронавируса, и продумать вероятные сценарии реабилитации - таким детям требуется постоянное наблюдение специалистов. Этот вопрос еще до конца не изучен, поэтому особенно важно обмениваться опытом с коллегами. В этом году традиционные методы взаимодействия с пациентами уступили современным цифровым технологиям, и мы все вместе должны сориентироваться в стремительно изменяющемся мире», - заявила Батышева.



Депутат высоко оценила обмен отечественным и зарубежным опытом эффективных схем согласованной работы служб и ведомств.



«Нужно понимать, что забота о ребенке с проблемами со здоровьем - это очень серьезный вызов для родителей, которым нужна постоянная помощь. Например, дети с нарушениями психоречевого и познавательного развития нуждаются в принципиально новой организационной задаче для системы образования. Другая частая проблема - ДЦП. Мы научили помогать в реабилитации таких ребят, но нам как специалистам важно обсудить не только и возможности реабилитации, но и наследственные и неонатальные факторы риска формирования ДЦП», - добавила она.



Татьяна Батышева отметила, что современная медицина должна заниматься не только восстановлением физических сил детей после травм или тяжелых болезней.



«Думаю, у каждого у нас в школьные годы был пример: мальчик, который сломал ногу или перенес серьезную операцию, несколько месяцев не ходил в школу - и, когда вернулся, стал троечником вместо отличника. И обратно в коллектив «вписаться» тоже не смог: в раннем возрасте у детей очень гибкая психика, они легко забудут, с кем играли полгода назад. Поэтому так важно заботиться о скорейшем возвращении ребят в детский коллектив и о психологической реабилитации. Для этого необходимо обеспечить взаимодействие школы, семьи и медицинских учреждений», - подчеркнула депутат Мосгордумы.



Татьяна Батышева считает, что если речь идет о детях с особенностями развития, то нужно привлекать и органы социальной защиты. Она подчеркнула, что особое внимание следует уделить повышению уровня образования родителей - они будут самостоятельно заниматься с детьми логопедией, непрерывно следить за обучением и школьными нагрузками, поэтому им надо лучше понимать специфику развития детей с особыми потребностями.



Свои предложения депутат высказала в рамках юбилейного междисциплинарного конгресса с международным участием, прошедшего на международном научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения - 2020» в Москве 10-12 декабря. Конгресс прошел в режиме онлайн. В работе конгресса приняли участие более 2 тыс. отечественных и зарубежных специалистов детского здравоохранения, соцзащиты и образования. Конгресс прошел при поддержке министерства здравоохранения РФ, департамента здравоохранения Москвы, ФГБУ «Российский реабилитационный центр «Детство», Научно-практического центра детской психоневрологии и других медицинских учреждений.