Роль женщины, тащившей скамейку в троллейбус в Петербурге, приписывают Лолите: «Закрывай дверь, люди мерзнут»

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18 декабря 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лолита, фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Пользователи активно обсуждают в Сети инцидент с женщиной в Санкт-Петербурге, которая хотела занести в троллейбус деревянную скамейку и уехать вместе с ней. Видео появилось на странице известной певицы Лолиты Милявской, роль пенсионерки приписывают ей.

«Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая вероятно ей не принадлежит», - написала исполнительница под видео и попросила сделать репост.

На опубликованных кадрах, женщина в шубе пытается занести в салон уличную скамейку, но кондуктор просит ее выйти из салона: «Женщина, вы вменяемая? Посмотрите мне в глаза, у вас все с головой нормально? Я сейчас полицию вызову! Уносите скамейку, я сказала». Тогда та начинает орать водителю: «Закрывай дверь, люди мерзнут».

Подписчики отметили, что сразу узнали Лолиту в роли пенсионерки. Некоторые из них уверены, что слышат голос певицы.

Кроме того, в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что «такого случая зафиксировано не было, жалоб не поступало, сбоя в работе транспорта также не было».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)