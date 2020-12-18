Роль женщины, тащившей скамейку в троллейбус в Петербурге, приписывают Лолите: «Закрывай дверь, люди мерзнут»

Пользователи активно обсуждают в Сети инцидент с женщиной в Санкт-Петербурге, которая хотела занести в троллейбус деревянную скамейку и уехать вместе с ней. Видео появилось на странице известной певицы Лолиты Милявской, роль пенсионерки приписывают ей.
«Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая вероятно ей не принадлежит», - написала исполнительница под видео и попросила сделать репост.
На опубликованных кадрах, женщина в шубе пытается занести в салон уличную скамейку, но кондуктор просит ее выйти из салона: «Женщина, вы вменяемая? Посмотрите мне в глаза, у вас все с головой нормально? Я сейчас полицию вызову! Уносите скамейку, я сказала». Тогда та начинает орать водителю: «Закрывай дверь, люди мерзнут».
Подписчики отметили, что сразу узнали Лолиту в роли пенсионерки. Некоторые из них уверены, что слышат голос певицы.
Кроме того, в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что «такого случая зафиксировано не было, жалоб не поступало, сбоя в работе транспорта также не было».
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