Всё перемелется

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18 декабря 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели», Ирина Балагурова ]

Вслед за антистатической тарой в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в цехе №31 по переработке пластмасс освоен выпуск еще одного вида новой продукции – тары из вторичного сырья.

Лотки, перегородки-разделители и крышки изготавливают на пресс-формах, разработанных специально для антистатической тары, производство которой начато на АПЗ летом этого года. Отличие только в материале: контейнеры, не накапливающие статического электричества, выполнены из специального дорогостоящего пластика, обычные пластмассовые – из отходов производства, так называемого полимерного перемола.

Наладчик автоматических линий цеха №31 Евгений Щекалев изготавливает тару из перемола для механических цехов

– Плюс разработанной тары в том, что она может применяться во всех производственных цехах предприятия, а также в обычной жизни для бытовых нужд, – говорит начальник цеха №31 Роман Большаков. – Поэтому, когда мы выпустили специальную антистатическую тару для сборщиков, к нам сразу начали поступать заявки от руководителей отделов и механических цехов, где потребность в легкой, но очень прочной и мобильной таре тоже была.

Изготавливать обычную промышленную тару решили из отходов пластмассы. Результат удовлетворил потребителей. Для механического цеха №54 и отдела главного механика уже сделано 400 комплектов, поступила заявка еще на 300 – для цехов №№ 50, 56, 64.

– Рабочие в цехе довольны контейнерами, – делится начальник цеха №54 Виктор Лабзин. – Номенклатура деталей у нас большая, и под каждый вид мы сами подстраиваем ячейки. Очень удобно.

Изготовление тары из вторсырья приносит ощутимую экономию: 1 кг перемола стоит 13 рублей, тогда как оригинального материала – 243 рубля. Поэтому себестоимость тары низкая.

Зубчатые колеса, изготавливаемые в цехе №54, хранить в контейнерах с подвижными перегородками очень удобно

Есть еще один положительный фактор.

– Известно, что пластик разлагается от 100 до 400 лет. Поэтому любая повторная переработка пластмасс снижает количество отходов, которые надо утилизировать, – отмечает Роман Сергеевич. – И то, что мы используем в производстве вторсырье, – это вклад нашего цеха в защиту окружающей среды.

Фото Елены Галкиной