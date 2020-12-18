Сотрудницу Минкульта «похоронили» заранее. Возле дома она обнаружила венок со своим именем

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудницу Минкульта «похоронили» заранее. Начальница одного из отделов Министерства культуры России, Анжелика Платонова, обнаружила у двери своей квартиры искусственный похоронный венок и могильный крест.

На кресте была табличка с её именем и дата смерти – 1.01.2021. А ещё записка «Удачи в новом рабочем году». Женщина пришла в ужас и обратилась в полицию. Сейчас сотрудники разбираются, что это было – попытка напугать чиновницу, реальная угроза, или просто неудачная шутка, сообщает канал 112.

Но как показывает практика, в таких ситуациях виновных надо искать среди окружения чиновницы – недовольные коллеги вполне могли решиться на акцию в духе похоронного, черного юмора.