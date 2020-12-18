Отец Тесака отказался от закрытия дела против сына. Он хочет доказать его невиновность посмертно

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18 декабря 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Отец Тесака отказался закрывать дело против своего сына. Сергей Марцинкевич настаивает на посмертном суде и хочет доказать невиновность Максима, который, как он считает, оговорил себя в тюрьме.

Следователи считают его причастным к казни двоих приезжих в 2007 году, когда неонацисты убили на камеру двоих приезжих и выложили это в интернет. За 13 лет СКР дело так не раскрыл, но сейчас следователи заявляют, что Тесак признался в содеянном, более того, якобы она назвал еще двоих участников преступления - активистов Сергея Маршакова и Максима Аристархова. Их недавно этапировали в Москву. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик, он же и напомнил, что в одной из предсмертных записок Тесак утверждал, что под пытками и давлением он оговорил себя и других людей.

Сейчас дело против Максима должно быть закрыто, обычная практика – прекращение судебного производства в связи со смертью подсудимого. Однако в 2011 году Конституционный суд разрешил родственникам умерших добиваться суда над ними и настаивать на невиновности. Этим правом и решил воспользоваться отец Тесака, сообщает канал Вaza.