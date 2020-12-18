Кубанский следком расследует дело о геноциде 80-летней давности

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18 декабря 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА СУ СК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

В Краснодарском крае инициировали расследование по факту геноцида мирного населения, имевшего место быть в 1941-1943 годах.



Предварительное следствие по уголовному делу в отношении членов фашистского карательного органа Зондеркоманды СС-10 "а" уже возобновили. Планируется установить причастных к убийству женщин, детей и пожилых людей. В течение восьмидесяти лет многим участникам событий удавалось уходить от ответственности.



По информации краевого СУ СКР, немецко-фашистские захватчики морили кубанцев голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, хоронили заживо. Следователи уверены — за это время в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской расстреляли свыше двухсот человек, а в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка) и в Краснодаре, применяя газовые камеры, убили около четырёхсот пациентов психиатрических больниц.



Некоторых причастных осудили, однако часть виновников остались "чистыми". Один из подозреваемых сейчас проживает за рубежом.