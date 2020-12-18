В Волгоградской области стартовал конкурс для журналистов и блогеров

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18 декабря 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Принять участие в конкурсе могут региональные СМИ, журналисты и блогеры

Единая Дирекция Культурно-Массовых Мероприятий совместно с Волгоградским отделением Союза Журналистов России запустили конкурс для журналистов и блогеров «Цифровое развитие региона». Проект реализуется при поддержке Сбербанка в Волгограде.

Принять участие в конкурсе могут региональные СМИ, журналисты и блогеры, которые в своих публикациях, сюжетах рассказывают о новых технологиях и цифровых решениях в финансовой сфере, реализуемых на территории Волгоградской области.

Положением о конкурсе предусмотрены следующие номинации:

- Цифровые решения для развития бизнеса в Волгоградской области;

- Онлайн услуги и сервисы для жителей Волгоградской области, позволяющие комфортно решать финансовые вопросы, не выходя из дома;

- Финансовая грамотность: о доступности финансовых услуг для населения Волгоградской области.

В каждой из номинаций будет отобрано по 3 победителя, которых определит специальное жюри, куда вошли председатель правления волгоградского отделения Союза Журналистов России Вячеслав Черепахин, депутат Волгоградской областной Думы, заместитель директора ГТРК «Волгоград-ТРВ» Надежда Кулешова, главный редактор «СоцИнформБюро» Анатолий Сологубов и заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Сергей Вяткин.

Вячеслав Черепахин, председатель правления волгоградского отделения Союза Журналистов России:

«Мы в работе Союза журналистов своей миссией видим поддержку региональных СМИ и журналистов не только в кризисных ситуациях, но и в проектах с их участием, которые помогают максимально информировать жителей Волгоградской области о новых возможностях, услугах. Развитие цифровых технологий и сервисов на сегодняшний день является одной из важнейших задач в рамках всей страны, в числе которых и Волгоградская область. К участию в конкурсе мы примем к рассмотрению, как интернет публикации, так и видеоматериалы, которые помогут жителям Волгоградской области разобраться в особенностях современных цифровых решений. Уже в феврале мы узнаем имена лучших участников конкурса, которые действительно разбираются в цифровизации финансовых услуг, и которые делятся этими знаниями с жителями региона».



Анатолий Сологубов, главный редактор «СоцИнформБюро»:

«Мы часто говорим о том, что журналистика, как явление, является «брошенной и никому не нужной». Задача этого конкурса, как раз показать, что у нас в регионе есть действительно классные авторы. Причем не важно, где эти авторы работают, в районной газете или же в ведущих цифровых СМИ региона. Главным критерием моей оценки работ будут не столько темы, выбранные для освещения того или иного аспекта, сколько творческий подход. Хочется, чтобы журналисты не просто ограничились переписыванием фактуры из ранее опубликованных материалов, а в прямом случае протестировали на себе услугу или сервис, о которых будут писать».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Сбербанк в Волгограде открыт к сотрудничеству, и нам крайне важно принимать участие в реализации проектов, которые помогают изменить качество жизни населения Волгоградской области в лучшую сторону. Мы приняли решение поддержать региональный конкурс с участием журналистов и блогеров, которые будут вовлечены в тему цифровизации и помогут жителям Волгоградской области разобраться в особенностях онлайн услуг и сервисов, позволяющих быстро, комфортно и безопасно решать многие финансовые вопросы».

Свои работы на конкурс журналисты и блогеры могут подавать до 31 января 2021 года на электронную почту организаторов проекта по адресу: sjr34@yandex.ru

Подведение итогов и церемония награждения пройдёт 4 февраля в Волгограде.