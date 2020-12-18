Хабаровская мэрия планирует “прокатать” в 2021 году 111 млн рублей

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18 декабря 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В опубликованном администрацией Хабарвоска проекте бюджета на 2021 год указано, что на содержание автомобильной базы мэрии должно быть выделено почти 111 млн рублей. Проект пока не принят.

- На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Автобаза администрации города Хабаровска» в следующем году предлагается потратить 110 954 720 рублей, - сказано в проекте бюджета.

Примечательно, что в начале 2019-го мэрия пыталась продать 129 автомобилей, числящихся в автопарке, но покупателей найти было достаточно сложно. По данным пресс-службы мэрии, тогда удалось продать только восемь машин на общую сумму в почти три миллиона рублей.

При этом администрация решила не выделять средства на оплату долгов разоренных муниципальных перевозчиков. Кстати, на автопарк администрации планируется потратить больше, чем на организацию отдыха детей на каникулах – на эти цели выделено около 10,5 млн рублей.

При этом краевое правительство просит граждан помочь с теми же самыми машинами региональным медикам. Потому что медработники автомобилями практически не обеспечены даже в такие сложные и напряженные месяцы пандемии коронавируса.