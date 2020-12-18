«Яндекс» определил слово 2020 года

Интернет-компания «Яндекс» назвала три самых популярных слова в поисковых запросах пользователей в 2020 году. Отмечается, что в 2019 г. люди чаще всего спрашивали о рецессии, постиронии и люстрации.
В топ-3 запросов 2020 г. вошли «карантин», «пропуск» и «конституция». Кроме того, аналитики «Яндекса» решили выявить слово года, опираясь на данные за последние десять лет. Таким образом, в 2012 году более чем в три раза употреблялось слово «мультиварка», в 2015 году – «тверк», в 2020 году – «карантин».
При этом в 2017 г. вошли слова «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта», а в 2018 году – «слайм», «каршеринг» и «свиши».
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