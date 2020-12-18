Как привлечь к ответственности распространителей чужих интимных фото

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Забайкальском крае мужчина получил приговор за нарушение неприкосновенности частной жизни, выложив в интернет интимные фото своей бывшей супруги без ее согласия. Суд обязал его оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого, молодой человек выплатит 100 тысяч рублей пострадавшей за понесенный моральный ущерб. Между тем множество подобных действий, зачастую связанных с шантажом, остаются безнаказанными.

Тысячи фото и видео интимного характера без согласия запечатленных на них людей ежедневно появляются на порнографических сайтах. Эксперты отмечают, что иногда такие материалы размещаются в Сети из хулиганских побуждений или из желания опорочить «бывшего» или «бывшую», но нередко похитителями чужих снимков движет корысть. При этом жертвам сложно добиться возбуждения дела.

«Достаточно сложно добиться возбуждения уголовного дела. Лица, распространяющие подобную информацию, очень часто создают фейковые страницы в социальных сетях под чужими именами. Потом их удаляют. Сложности для пострадавшей состоят в доказывании того, что конкретный человек разместил информацию. Однако в социальных сетях информация всё же остается, и правоохранительные органы в ходе проверки могут эту информацию затребовать у администратора социальных сетей», - отметила юрист правозащитного центра «Насилию.нет» Мария Замолоцких.

По ее словам, попавшим в такую ситуацию людям стоит написать жалобу в Роскомнадзор. Причем, если рассылка производится с почты третьим лицам, то в этом случае также надо доказывать причинно-следственную связь, указывать свидетелей, предоставлять скриншоты интернет-страниц (желательно, нотариально заверенные).

По мнению экспертов, власти фактически игнорируют эту проблему, что дает повод развитию в Сети рынка секс-компромата.

«Есть специальные группы, которые занимаются разводом людей на такие фото или видео. Состоятельные люди, известные люди нередко становятся жертвами таких аферистов. Знаменитостям наносится репутационный ущерб, а шантажистов, увы, не находят. Когда страдают обычные люди — там всё совсем плохо» - отмечает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Он считает необходимым добиваться возбуждения уголовных дел, поскольку зачастую над обратившимися в правоохранительные органы откровенно смеются.

«Тут стоит произвести специалистам анализ и понять, что мешает в возбуждении. Если есть правовая проблема, то надо подключить законодателей. Если проблем нет, то расследования таких дел ставить на особый контроль. Десяток громких процессов заставит многих задуматься над тем, стоит ли публиковать такой контент», - поясняет эксперт.

Многие популярные ресурсы с эротическим компроматом блокируются в России по требованию Роскомнадзора, но они обзавелись многочисленными зеркалами. В некоторых случаях мошенники вместе с фото размещают личные данные девушек и молодых людей, их адреса и прочее. В настоящее время размещение таких материалов сопряжено с вымогательством денег или сексуальными манипуляциями (если речь идет о несовершеннолетних). Лишь единицы при этом обращаются в правоохранительные органы, но и там обычно не находят понимания и помощи.

«Если жертвам не исполнилось 18, они, скорее всего, делать ничего не будут, так как реакция родителей для них страшнее. На моей памяти лишь одна девушка-подросток призналась родителям в том, что ее шантажируют интимными фотографиями, и то из-за боязни, что они узнают об этом от третьих лиц», - рассказал Зыков.

Эксперты отмечают, что иногда пострадавшим приходится даже менять адрес и фамилию, чтобы начать жизнь сначала. Бывает, что злоумышленники выкладывают не только фото, но и ложную переписку, в которой девушек выставляют проститутками - якобы они были готовы вступить в связь с незнакомцем за деньги. После публикации такого рода материалов они связываются с пострадавшими и предлагают удалить снимки с сайтов за материальное вознаграждение. И такое вымогательство годами остается безнаказанным.