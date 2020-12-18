Святенко: В Москве увеличено количество бесплатных путёвок на санаторно-курортное лечение

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18 декабря 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москвичи, не воспользовавшиеся в 2020 году правом на отдых по путевке из-за коронавируса, смогут отдохнуть в 2021 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила представитель от Московской городской думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«В бюджете на 2021 год, который был недавно принят, на льготы в натуральном выражении ассигновано 239 млрд руб., что на 3,9% больше, чем в этом году. В эту сумму входят льготы по оплате проезда на общественном транспорте, компенсация оплаты услуг ЖКХ и связи, обеспечение техническими средствами реабилитации и другие меры поддержки, включая предоставление санаторно-курортных путевок. Эти средства позволяют выделить около 300 тыс. бесплатных путевок, что должно, по расчетам департамента труда и социальной защиты, оказаться достаточным для всех желающих из льготных категорий, даже с учетом перенесенных на следующий год путевок из очереди 2020 года», - пояснила Святенко.



По ее словам, около 60 тыс. путевок в 2020 году были не востребованы из-за эпидемиологических условий.

«Между тем те, чья очередь на путевки подошла в уходящем году, надеются воспользоваться правом на отдых, когда это будет безопасно. Именно поэтому количество путевок в 2021 году было увеличено - с тем расчетом, чтобы очередь и 2020, и 2021 года были полностью реализованы», - отметила парламентарий.



Сенатор добавила, что в городе есть немало москвичей, имеющих право на эту льготу, но которые по тем или иным причинам не востребуют путевки.

«Таких «пассивных очередников» в Москве около 90 тыс., таким образом, мы прогнозируем, что выделенных путевок гарантированно должно хватить всем желающим. Дополнительно хотелось бы напомнить, что в столице успешно работает программа «Санаторий на дому». Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы умерших участников Великой Отечественной войны могут вместо выезда в санаторий получить оздоровительные услуги и процедуры непосредственно дома», - сказала Инна Святенко.



Как отметила сенатор, записаться в очередь на санаторно-курортное лечение за счет города можно в любом многофункциональном центре «Мои документы». Для этого потребуется пройти врачебный осмотр, который подтвердит показания к такому лечению.