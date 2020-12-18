И без пенсионной реформы количество пенсионеров сокращается

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Вслед за Францией, Италией, Польшей снижают пенсионный возраст для своих граждан и власти Молдавии. Люди просто до него не доживают. В России, наоборот, в прошлом году произошло повышение пенсионного возраста, вызвавшее шквал недовольства населения и обрушившего рейтинг Путина.



Кто такое насоветовал президенту и так подставил? Теперь принимаются какие-то многочисленные подзаконные акты, позволяющие то тем, то этим выходить на пенсию на 2-3 года раньше. Уж лучше бы не трогали пенсионный возраст вообще, чем так терять лицо. В 2020 году, по данным Пенсионного фонда России, получателей пенсии по старости сократилось на 200 тыс. Да ещё коронавирус помогает выкашивать пожилых людей.



Нам, Молдавия, конечно не пример, да и, скорее всего, это популистская мера на фоне их копеечной пенсии и умопомрачительной инфляции. В России после коронавируса люди предпенсионного возраста потеряли работу, а некоторые вообще и жизнь. Те, кто остался без работы, но в живых, вряд ли дотянут до повышенной пенсионной планки. В условиях самоизоляции увеличился уровень депрессии у населения, выросло потребление алкоголя, бытовое насилие. Все предыдущие пять лет национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» по повышению продолжительности жизни перечёркнуты пандемией. Реально продолжительность жизни начала расти, к 2024 году её планировали довести до 74 лет, а к 2030 - до 80 лет. Но теперь вряд ли.



По данным Счетной палаты, всего за прошедшие неполные два года число пенсионеров по старости сократилось на 560 тыс. человек. По мнению демографов, начиная с конца 50-х и до конца 60-х годов каждое следующее поколение россиян было меньше предыдущего. Поэтому и количество пенсионеров сейчас будет сокращаться и без повышения пенсионного возраста. Но мы будем твёрдо стоять на своём и доказывать эффективность пенсионной реформы.



