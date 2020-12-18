В Краснодарском крае 187 новых ковид-пациентов

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18 декабря 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За 17 декабря на Кубани выявлено 187 случаев заражения COVID-19. В соседней Адыгее прирост инфицированных составил 103 человека.



Двенадцать пациентов в крае скончались, 135 — выписаны по выздоровлению. В Адыгее на поправку пошёл 91 пациент.



Всего по России за сутки подтвердилось 28 552 случая заболевания коронавирусом. Зафиксировано 611 летальных случаев, выздоровело 26 093 пациента, — сообщили в ИЦК.