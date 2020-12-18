В Челябинске открылся детский сад нового типа

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18 декабря 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Родители смогут платить за частный детский сад столько же, сколько за муниципальный.

Частный «ЭКО -детский сад «Бельчонок» открылся в микрорайоне «Вишневая горка». В министерстве образования Челябинской области называют его дошкольным учреждением нового типа. Дело в том, что он начал работу в рамках национального проекта «Демография». В детский сад могут пойти дети от года до трех лет, не получившие место в муниципальном детском саду. При этом родительская плата не будет превышать аналогичных расходов родителей в государственных садах, а за ребенком сохранится место в электронной очереди.

Договор с предпринимателем Романом Пономаревым был заключен после получения министерством федеральной субсидии на открытие новых мест в частных образовательных организациях. Роман Пономарев также является основателем детского сада «Остров Сокровищ».

По словам начальника управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елены Тюриной, на оборудование места для каждого дошкольника в саду направили 118 тысяч рублей. Всего в учреждении 48 таких мест. В ближайшее время в городе будет организовано еще 12 мест.

Площадь детского сада «Бельчонок» – почти 400 квадратных метров. Он расположился на первом этаже жилого здания. В садике две ясельные группы. Для малышей организованы прогулочные площадки, есть комнаты для занятий физкультурой и музыкой, сенсорная комната, пищеблок и команда поваров.