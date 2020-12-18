Сергунина: Москва продолжит развиваться как центр делового, событийного и культурно-познавательного туризма

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18 декабря 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За последние девять лет Москва существенно нарастила туристический поток - с 12,8 млн человек в 2010 году до 25,1 млн человек в 2019 году; комплексный подход к развитию не только превратил столицу в комфортный для жизни город, но и сделал ее точкой притяжения для туристов со всего мира. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

«Вы знаете, что Москва второй год подряд завоевывает премию World Travel Awards в ключевой номинации - «Лучшее туристическое направление. Город». Это было бы невозможно без комплексных программ развития, над которыми мы последовательно работали все последние годы. Укрепление экономики, благоустройство, появление современных культурных и образовательных пространств - такие позитивные изменения сделали Москву комфортной для жителей и привлекательной для путешественников», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Отмечается, что благодаря системному подходу к развитию города туристическая отрасль в Москве диверсифицирована практически идеально: наряду с деловым и образовательным направлениями растет доля культурно-познавательного, событийного и гастрономического туризма. По словам Натальи Сергуниной, правительство Москвы рассчитывает, что в. 2021 году эпидемиологическая ситуация улучшится, и это даст туристическому сектору возможность вернуться к нормальной работе - с учетом всех санитарных норм.

«Уже сейчас Москва развивает цифровой вектор в туротрасли, в частности, платформу Russpass. Это позволит нам и в дальнейшем уверенно конкурировать с другими городами, подготовиться к моменту открытия границ и борьбе за отложенный туристический спрос», - сказала заммэра.

Как сообщается в материале, большинство путешественников, которые приезжали в Москву до пандемии, - это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, то есть экономически наиболее активный возраст. Их доля среди российских туристов составляет 75%, а среди приезжающих из дальнего зарубежья - 65%. Уточняется, что у молодых традиционно высокие требования к уровню сервиса, для них важна современная инфраструктура и качественное обслуживание. В комитете подчеркнули, что именно поэтому они выбирают Москву.

Как рассказали в пресс-службе, из-за закрытия границ большинства стран весь мир стал ориентироваться на внутренний туризм. В 2020 году Москву чаще всего посещают жители ближайших регионов - Московской, Тверской, Калужской, Владимирской и Тульской областей. Помимо этого в город приезжают из Краснодарского края и Ростовской области, а также из Чувашии, Саратовской и Нижегородской областей.

«Статус столицы как признанного финансового и интеллектуального центра, а также крупнейшего транспортного хаба, означает стабильно высокое число туристов, приезжающих с деловыми и образовательными целями. Ведь в Москве базируются крупнейшие компании, конгресс-центры, вузы и научные организации. А городская инфраструктура включает четыре международных аэропорта и девять вокзалов», - подчеркнули в комитете.

Там сообщили, что почти 58% гостей из дальнего зарубежья ранее приезжали в столицу с культурно-познавательными целями. По этому направлению Москва - один из мировых лидеров. В городе насчитывается 250 театров, 450 музеев и галерей. До пандемии в день проходило порядка 270 различных культурных событий.

Еще одно преимущество Москвы - событийные программы. Ежегодно проводится цикл тематических фестивалей «Московские сезоны», в который входят и крупные международные события. В них участвуют представители разных стран, например, крупнейший в Европе рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество» и конкурс акапельного пения «Московская весна A Cappella». Годовая посещаемость московских фестивалей к 2020 году превышала 65 млн человек. В 2018 году на них побывали 70% приезжавших в город туристов. В том же году Москва получила международную награду World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения фестивалей.

В комитете отметили, что гастрономический туризм также становится все популярнее. Драйвером стали городские программы развития. В результате за 10 лет количество кафе и ресторанов увеличилось более чем в два раза. Появились также крупные гастрономические кластеры (такие как «Депо», Даниловский и Центральный рынки) и целые гастрономические кварталы - ул. Пятницкая, Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост и другие. В 2019 и 2020 годах столица России получила престижную награду World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город».

Как подчеркнули в пресс-службе, Москва сохраняет лидерство по развитию инфраструктуры, это позволяет ей оставаться на ведущих позициях в том числе и на туристическом рынке. Российская столица занимает четвертое место в рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World‘s 100 Best Cities. Причем по такому параметру, как инфраструктура, культурные площадки и достопримечательности (категория «Продукт»), международные эксперты поставили Москву на первое место. Также ежегодно отмечают Москву в своих туристических топах мировые СМИ. Среди них - National Geographic, Lonely Planet, Wall Street Journal, Daily Telegraph, CNN.

До пандемии все ключевые показатели отрасли в столице ежегодно росли. За последние девять лет турпоток в Москву вырос с 12,8 млн человек в 2010 году до 25,1 млн человек в 2019 году. За этот же период траты путешественников выросли в пять раз: в 2019 году они впервые превысили 1 трлн руб. А вклад индустрии в бюджетную систему в 2019 году достиг 147 млрд руб. против 118 млрд руб. годом ранее. Как подчеркнули в комитете, благодаря туризму растет выручка гостиниц, магазинов и кафе, следовательно, увеличиваются их налоговые отчисления. «В конечном счете от роста турпотока выигрывают и предприниматели, и все жители столицы. Растущий экономический эффект позволяет дополнительно финансировать ключевые городские программы, цель которых - повышение качества жизни каждого москвича», - заключили в пресс-службе.