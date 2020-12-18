Наталья Сергунина: 82 региона России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass

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18 декабря 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Платформа позволяет спланировать поездку по России как жителям нашей страны, так и иностранцам. Почти все российские регионы подписали соглашение с цифровым туристическим сервисом Russpass. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Платформа позволяет спланировать поездку по России как жителям нашей страны, так и иностранцам. 82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass, а 52 из них уже представили свои туристические программы. Также с сервисом работают более 270 партнеров, среди них крупные международные компании», — рассказала Наталья Сергунина.

Как подчеркнула заммэра, пандемия коронавируса заметно повлияла на рынок услуг и приучила весь мир к регулярному использованию интернет-сервисов. Именно поэтому необходимо и дальше совершенствовать онлайн-инструменты, одним из которых является Russpass.

По словам Натальи Сергуниной, развитие подобных цифровых проектов позволит Москве привлекать туристов и дальше уверенно конкурировать с другими мегаполисами. Сейчас, когда границы многих стран закрыты, в туротрасли формируется колоссальный отложенный спрос. Мировые мегаполисы будут бороться за него после окончания пандемии.

«Мы рассчитываем на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году, что даст возможность туристическому сектору вернуться к нормальной работе, разумеется, с учетом всех санитарных норм», — отметила она.

Пользователи Russpass могут составить собственный маршрут поездки по России. С помощью приложения можно в одном месте купить билеты на самолет или поезд, на экскурсии и в театры.