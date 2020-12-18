Южноуральцам напомнили, как узнать информацию о своих долгах
18 декабря 2020, 10:10[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Судебные приставы призывают жителей Челябинской области активно пользоваться электронными сервисами.
По данным пресс-службы ведомства, больше всего у южноуральцев пользуется популярностью сервис «Банк данных исполнительных производств». За последний год к нему обратились 1,3 миллиона раз – это один из самых высоких показателей в России. Напомним, с помощью этого сервиса можно не только узнать о задолженности, но и оплатить ее.
В период пандемии судебные приставы ограничивали личный прием граждан, но консультировали граждан по телефону, устанавливали переносные ящики для приема корреспонденции. В интернет-приемную за 11 месяцев этого года поступило 14,5 тысяч обращений.
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