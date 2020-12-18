Своими глазами: Basilica San Nicola

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18 декабря 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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19 декабря очень важный день в жизни христиан – день памяти Николая Чудотворца. А еще его называют скорый помощник и защитник всех верующих. Я хочу рассказать о своем впечатлении о поездке в Бари, где находятся святые мощи Николая Чудотворца.

Мой дедушка, который умер в 97 лет (от старости) утром вставал с молитвой к нашему Спасителю, а ложился спасть с молитвой Николаю Чудотворцу. Были такие времена, когда Николушка спасал моего дедушку от пуль и смерти. И это заступничество сопровождало моего родного человека до самых последних дней.

В нашей семье почитали и почитают этого Святого.

Я понимаю, что мир «сразил» коронавирус, но на пороге уже Рождество и Новый год. Очень хочется верить в чудо! Очень! А как же тут без нашего Николая Чудотворца.

Несколько лет обратно мне повезло быть в Бари. Да, я ехала именно к Николаю Чудотворцу. И прибыла туда в декабре.

Первым делом я отправилась к мощам святителя Николая. Было уже девять вечера. Как же я удивилась!!!! Но, несмотря на поздний час, к мощам народ пускали. Людей было совсем мало.

Мощи святителя находятся в крипте (нижней части) базилики. Да, базилика принадлежит римско-католической церкви и управляется монахами-доминиканцами, а вот представители разных вероисповеданий имеют разрешение на богослужение в крипте.

По церковному календарю торжество в честь святого Николая совершается два раза в год: 19 декабря – в день кончины, и 22 мая – в день памяти перенесения мощей из Мир Ликийских в Бар (сейчас Бари).

Что происходит 19 декабря в Бари?

Из центра в Старых город, где находится Базилика Святого Николы идет шествие: люди несут иконы Святого, благодарят его, читают молитвы. У всех улыбки и радость на лице.

Мне повезло поговорить с одним православным батюшкой…

«Мы проводим литургии, молебны, панихиды на мощах Святого Николая. Нам идет на встречу католическое руководство Базилики. Исповедуем, причащаем людей. А в праздничные дни тут очень много людей. Николай Чудотворец почитаем в разных вероисповеданиях. Он и наш спаситель, и наш помощник. Много чудес по его молитвам происходило. Много. И духовную милость получали, и здоровье, и даже деток. Со всеми своими проблемами люди идут к Святому: у кого работы нет – помог, у кого счастье семейное «затерялось» - помог, безденежье – помог. По вере вашей и будет дано вам. Просите с чистым сердцем, молитесь и за других. Святой Угодник – сильный проситель за нас перед Спасителем».

Когда я подходила к мощам, то меня просто обуяло волнение… Как просить? Как говорить? А потом страх исчез! У меня потекли слезы, а слова сами нашлись. А потом… спокойствие и определенное ощущение, что меня услышали.

Получила ли я по молитвам к Чудотворцу то, о чем просила? Да! Что-то получила сразу, а иное пришло со временем. Но те просьбы, с которыми я ехала к Николаю Чудотворцу, исполнились.

Я верю в то, что нас слышат святые. Определенно слышат. Наши искренние молитвы, наши чистые просьбы. Слышат нашу боль. И приходит облегчение. Я это теперь точно знаю!