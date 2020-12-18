В Челябинской области увеличивается рост смертности от COVID-19

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18 декабря 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

За последние сутки скончались 17 южноуральцев, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

По данным минздрава, на утро 18 декабря в регионе подтверждено 312 новых случаев заражения, за последние сутки было проведено 4775 тестов. 10 южноуральцев скончались от COVID-19, еще семь с таким же диагнозом от других причин, у всех них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии инфекция была диагностирована у 32101 южноуральца, сейчас лечение проходит чуть более десяти тысяч человек.

На территории области действует режим повышенной готовности, но власти пока не планируют усиления мер безопасности.