Глава Россельхознадзора по Челябинской области умер от COVID-19

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18 декабря 2020, 06:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Челябинской области

Сергею Слободянскому было 53 года.

Региональное управление Россельхознадзора Сергей Слободянский возглавил в 2018 году, до этого работал в учреждениях ветеринарии, министерстве сельского хозяйства по Челябинской области. За добросовестный труд был награжден благодарностями федерального минсельхоза и губернатора Челябинской области.

«В своей работе Сергей Романович уделял особое внимание повышению эффективности защитных мер, внедрению современных информационных технологий, развитию ветеринарного дела на Южном Урале. Слободянский был бесконечно предан профессии, обладал огромным объёмом знаний и богатым опытом работы, был замечательным семьянином, отзывчивым человеком», – сообщает пресс-служба губернатора.

Губернатор и правительство Челябинской области выразили соболезнования семье Сергея Слободянского.