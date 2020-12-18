Глава Россельхознадзора по Челябинской области умер от COVID-19
18 декабря 2020, 06:50[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Сергею Слободянскому было 53 года.
Региональное управление Россельхознадзора Сергей Слободянский возглавил в 2018 году, до этого работал в учреждениях ветеринарии, министерстве сельского хозяйства по Челябинской области. За добросовестный труд был награжден благодарностями федерального минсельхоза и губернатора Челябинской области.
«В своей работе Сергей Романович уделял особое внимание повышению эффективности защитных мер, внедрению современных информационных технологий, развитию ветеринарного дела на Южном Урале. Слободянский был бесконечно предан профессии, обладал огромным объёмом знаний и богатым опытом работы, был замечательным семьянином, отзывчивым человеком», – сообщает пресс-служба губернатора.
Губернатор и правительство Челябинской области выразили соболезнования семье Сергея Слободянского.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.