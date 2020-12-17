Челябинский политолог прокомментировал перезагрузку «Единой России»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По мнению политолога Александра Мельникова, Алексею Текслеру удалось вывести региональное отделение из состояния «внутрипартийной бюрократической суеты».

Напомним, 17 декабря, состоялось заседание президиума регионального отделения партии «Единая Россия». На нем Алексей Текслер, который стал руководителем отделения в сентябре, заслушал доклады о реализации волонтерских программ. Каждому партийцу была поставлена задача присоединиться к волонтерскому движению. «В этом смысл сегодняшнего собрания в таком расширенном составе», – подчеркнул Алексей Текслер.

Сегодня на Южном Урале работает около 1800 волонтеров, самые востребованные виды помощи это автоволнтерство, доставка лекарств, помощь врачам.

Александр Мельников напомнил, что Алексей Текслер заявил о перезагрузке партии еще в сентябре. По его мнению, это нельзя назвать предвыборным лозунгом, ведь изменения уже коснулись кадровой политики и организации самой работы единороссов. Политолог уверен, что к изменениям можно отнести даже расширенный формат заседания президиума, дистанционные включения из территорий в формате видеосвязи студентов-медиков, волонтеров.

«Просматривается очевидная ставка на оживление партийной жизни и приближение ее к избирателям», – подчеркнул Александр Мельников. Что касается акцента на волонтерской работе, то на нее обращает большое внимание и Владимир Путин.

«В целом же, очевидно совершенно прагматичное стремление Текслера вывести ЕР из состояния внутрипартийной бюрократической суеты (это губернатору точно не интересно) и наполнить работу реготделения реальным здравым смыслом. Движение в сторону «Партии здорового человека» - хороший ориентир для закрепления и расширения электоральной базы. Посмотрим, насколько успешно пойдет перезагрузка дальше», – говорит политолог.