Суровая российская реальность – полоть траву под снегом в -25 и все это за 500 рублей. Но и за такую работу говорят «спасибо»
17 декабря 2020, 20:49[ «Аргументы Недели» ]
В Самарской области рабочих вывели полоть траву. Под снегом, в – 20. Но и за такую работу люди готовы сказать «спасибо», потому что другой нет, а людям надо что-то есть.
Директор "Кошелевского Посада" позвал тех, кто хочет подхалтурить, и с помощью мотыг убрать траву, оставшуюся еще с лета. Оплата не ахти какая - 500 рублей за 140 кустов, но работяги согласились, говорят, что и это – хлеб. Вот только условия оказались совсем суровые. Выйти в заснеженное поле нужно к 8 часам, а там холод и сильный ветер, вагончик-бытовка, где можно укрыться и согреться, приезжает только к обеду. Самые сообразительные догадались развести костёр, чтобы не замёрзнуть.
Зачем нужен такой стахановский труд? В самой компании сказали, что так они к борются с мышами, которые иначе сожрут все яблони. Вот такое ноу-хау.
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