Алексей Текслер подписал соглашение с ЮУЖД в вагоне скоростной «Ласточки»
17 декабря 2020, 20:05[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Губернатор Челябинской области отправился на новом поезде в рабочую поездку по Магнитогорску.
Сегодня, 17 декабря, глава региона встретился с главой ЮУЖД Анатолием Храмцовым. Соглашение о сотрудничестве было подписано в скоростном поезде «Ласточка», который с недавних пор начал курсировать между Челябинском и Магнитогорском.
«Обсудили с руководителем Южно-Уральской железной дороги Анатолием Храмцовым новые рейсы. Подписали соглашение о сотрудничестве. Изучил ваши последние предложения. Планируем запустить еще одну «Ласточку», которая будет ходить из Магнитогорска в Челябинск по вечерам», – поделился с подписчиками Instagram Алексей Текслер.
Завтра, 18 декабря, губернатор планирует провести в городе металлургов ряд встреч. Вместе с главой города Сергеем Бердниковым они посетят парк у Вечного огня и бульвар «Огни Магнитки». Алексей Теклер оценит работу по благоустройству этих объектов.
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