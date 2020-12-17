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Пожарных принудительно отправляют в поликлиники для участия в «добровольной» вакцинации от коронавируса

, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пожарных принудительно отправляют в поликлиники для участия в «добровольной» вакцинации от коронавируса
Фото: из открытых источников

Российских пожарных принудительно отправляют в поликлиники для участия в «добровольной» вакцинации, но на самом деле, похоже, что испытание лекарства все еще продолжается, но теперь без согласия испытуемых.

Как пишет канал Baza, каждая часть должна отправить на «добровольную» вакцинацию как минимум 8 человек — причем некоторых ребят отправляют в больницы прямо во время смены - в полном обмундировании и на пожарных машинах. Перед прививкой спасатели проходят стандартную сдачу анализов, а затем получают документы, в которых как раз и говорится, что на самом деле они участвуют не в вакцинации от коронавируса, а лишь в испытаниях вакцины.

Как рассказали «принудительные добровольцы», в кабинете, где делают прививку, постоянно ведётся видео- и аудиозапись, и у пациентов нет никаких шансов отказаться от укола. Также в документах, которым выдают пожарным, сказано о побочных явлениях от «Спутника V». «Несмотря на то, что частота развития побочных явлений оценивается как «частая» или «очень частая», нежелательные явления имели легкую или реже среднюю степень тяжести, длились недолго и проходили самостоятельно», - гласит документ.

Кроме того, спасателей предупреждают, что прививка сопровождается «неизвестными рисками», поскольку «все нежелательные явления невозможно предвидеть».

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