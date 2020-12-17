The Insider рассказал о схемах киберпреступлений в России и о том, кто за этим стоит

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17 декабря 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

С начала 2020 года на попытки телефонного мошенничества в Сбербанк жаловались почти 3 млн раз. По информации МВД, только за 9 месяцев в этом году кибермошенники похитили около 70 млрд рублей, жертвами, при этом, стали 290 тысяч человек. Представители Сбера утверждают, что большая часть подпольных колл-центров работает из колоний. На самом деле в этих схемах могут быть задействованы даже психологи с высшим образованием и опытом работы в банке. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов признавал, что данные их клиентов регулярно выставляются на продажу на серых форумах в даркнете. Как оказалось, там же идет набор «сотрудников» для колл-центров и организуется вывод денег. Корреспондент издания The Insider попробовал устроиться на работу в подпольный колл-центр и узнал как работает черный рынок данных, кто отвечает за эти форумы и как к этому относятся спецслужбы.

Источник приводит стенограмму одного из разговоров телефонного мошенника с клиентом банка. Схема достаточно проста: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого убеждают, что все, что он будет делать дальше, нужно чтобы спасти свои средства.

«Здравствуйте, Артем Максимович, я менеджер Сбербанка, у вас была зафиксирована попытка перевода из города Сочи».

«Я не был в Сочи».

«Скажите, может быть вы передавали доступ в личный кабинет другим лицам?»

«Нет».

«Ваши деньги у нас застрахованы, необходимо оформить страховой случай».

Следом клиенту поступает второй звонок. Человек на линии представляется сотрудником полиции и сообщает, что по факту мошенничества уже открыто уголовное дело. Лжеполицейский просит жертву всячески сотрудничать с банком и отключается. После этого снова перезванивает «менеджер», который намекает, что клиент уже стал жертвой мошенников и пытается выяснить, сколько денег на карте.

«Скажите, а где вы делали последнюю оплату? Не замечали на терминале что-нибудь странное? С сотрудником магазина у вас не возникало конфликтов?».

«У вас больше тысячи рублей на счету? Больше пяти тысяч?»

«Даже больше десяти тысяч. Гораздо больше».

В итоге клиент сам озвучивает сумму на счету, она составляет более трехсот тысяч рублей. Мошенник объясняет, что это нужно для страховки вклада и постоянно повторяет фразы — «фиксирую с ваших слов» и «мы будем уточнять информацию». Затем он переключает клиента уже на старшего менеджера банка, который в свою очередь предлагает пойти к ближайшему банкомату, снять все деньги и просто перевести их на номер карты, которую он продиктует - для сохранности вклада, конечно.

Самым крупным открытым форумом в даркнете, специализирующемся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме, является Dark Money. Темы форума - продажи данных, карт, поиск сотрудников в скам и вербовка сотрудников банков и сотовых операторов, взлом аккаунтов, обнал и советы - какими платежными системы пользоваться, как не попасться полиции при обнале, сколько платить патрулю, если попались.

Попытавшемуся устроится на работу в подпольный колл-центр корреспонденту The Insider предложили стандартный пакет - график: с 9 утра до 18 часов вечера, пять дней в неделю, зарплата от 100 тысяч рублей, это процент от суммы, которую оператор сможет вывести со счетов своих жертв, вплоть до 30%. Чтобы попасть в команду, нужно пройти несколько ступеней собеседований, главный вопрос - наличие опыта в аналогичных мошеннических колл-центрах, а также умение работать по базам с холодными и горячими звонками.

Dark Money был создан еще в 2012 году. Костяк его руководителей сложился сразу - администратор Darkmoney и супермодератор Luca Brasi, а спустя несколько лет к ним присоединился администратор Night Flight, который вывел форум на новый уровень своими советами по скаму.

По данным источника, Darkmoney - это 29-летний Никита Хаджибикян, осужденный за хищение денег из банков в 2019 году. Night Flight - создатель платежной системы Delta Key Андрей Новиков. Даже оказавшись под стражей за похищение человека в 2014 году, Новиков продолжил работать на форуме. На свободе находится только супермодератор Luca Brasi - Николай Журавлев. Про него известно, что ему 31 год, родился и вырос в московском районе Бирюлево. В 2012 году Хаджбикян и Журавлев пытались выдвигаться в муниципальные депутаты по району Восточное Бирюлево, а после провала своей избирательной кампании занимались бизнесом.

Большинство русскоязычных форумов даркнета ориентированы на совершения киберпреступлений за границей - в США, Европе и Азии. Вклады, накопления и товары у западных клиентов застрахованы, а практики расследования киберпреступлений на территории других государств фактически нет.

«На многих форумах запрещено воровать в России и странах СНГ. Их услугами пользовался Цент информационной безопасности ФСБ, не скажу, что там все под контролем ЦИБа, даже близко такого нет, но контакты там налажены отлично. А основные направления, чем занимались ребята с форума, - это организация хакерских атак, спам, продажа данных кредитных карт», - приводит слова своего источника The Insider.

«В России хакерам, продавцам нелегальных услуг и товаров и мошенникам очень много что дозволено. Но на форумах есть представители спецслужб, в том числе и ФСБ, и ГРУ», — рассказал специалист по безопасности Никита Козьмин, занимающийся изучением преступности в даркнете.

Источники издания The Insider утверждают, что спецслужбы в курсе деятельности форумов и иногда даже проводят разовые задержания их активных пользователей. Но никаких глобальных мер при этом не принимают. С хакерами боролся бывший замглавы ЦИБ Сергей Михайлов. Он получил 22 года колонии за госизмену как раз за то, что вместе с сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым передавал иностранным спецслужбам данные о российских хакерах. В итоге американские власти предъявляли им обвинения не во взломах и атаках, а в совершении кибермошенничества на миллионы долларов. Так, сын депутата от ЛДПР Роман Селезнев был осужден на 14 лет за хищение $50 млн.