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Личные данные россиян продают все - от банков до операторов связи. Недорого о человеке можно узнать любую информацию

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Личные данные россиян продают все - от банков до операторов связи. Недорого о человеке можно узнать любую информацию

При желании о каждом жителе России за пару минут можно найти базовую информацию: телефон, адрес, паспортные данные, кредитную историю, счета и выписки из банков. Чуть сложнее «пробить» адреса подключения телефона к сотовым вышкам, местоположение, передвижение на транспорте и пересечении границ, детализацию звонков и SMS.

И дело не только в погрешностях в системах безопасности. Всё данные находятся на теневых сайтах и в телеграм-ботах, а продают их силовики, госслужащие, сотрудники банков и мобильных операторов, имеющие доступ к нашим личным данным. Данные сотовых операторов сливают рядовые сотрудники офисов продаж или салонов.

Самой доступной оказалась информация пользователей «Билайна» — всего за 500 рублей можно получить данные на любого абонента. «Пробить» МТС и «МегаФон» стоит 800 и 1500 рублей соответственно. Дороже всего пробить номер «Теле2» из-за особенностей функционирования внутреннего ПО, пишет канал «Курятник».

Но это как говорится в розницу, а оптом, в даркнете можно купить всю базу данных пользователей определенного сотового оператора в регионе. Этим и пользуются компании для рекламных обзвонов. Банковские сотрудники тоже без зазрения совести продают данные держателей своих карт. Не остаются в стороне и силовики: информацию с госсервисов сгружают в собственные базы, а уже их продают.

Часто злоумышленники получают доступ к информации о доходах от налоговых служб, а данные документов, адреса и телефоны — от сотрудников погранслужб, пенсионного фонда и избиркомов. Называют каналы и суммы, которые нужна заплатить за, например, паспортные данные или сведения о пересечении границ, но мы этого делать не будем. Достаточно понять одно – в нынешнем цифровом мире все продается и все покупается.

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