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Аргументы Недели Общество 13+

Краснодарская Госавтоинспекция напомнила молодым водителям о правилах вождения

, 17:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарская Госавтоинспекция напомнила молодым водителям о правилах вождения

Молодым автомобилистам в Госавтоинспекции Краснодара дали несколько советов и напоминаний.

В первую очередь новичкам в деле управления машиной посоветовали отточить езду на перекрёстках. Так же обратили внимание на необходимость чувствовать габариты автомобиля. Напомнили и о том, что в зеркала следует смотреть не поворачивая головы либо с минимальным поворотом чтобы не отвлекаться от дороги впереди.

Также инспекторы посоветовали фокусироваться на дорожных знаках, а не на домах и рекламных щитах и внимательно наблюдать за пешеходами. И, конечно, указали на необходимость соблюдения скоростного режима и недопустимость разговоров по телефону за рулём. Отдельно напомнили о запрете на пьяное вождение и вождение в состоянии переутомления.

"Если хотите стать полноценным участником дорожного движения, то и ведите
себя соответствующе. Будьте ответственны и внимательными за рулем. Берегите себя, свою жизнь и жизни других участников дорожного движения!", — подытожили в сообщении ведомства.

Kub