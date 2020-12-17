Краснодарская Госавтоинспекция напомнила молодым водителям о правилах вождения

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Молодым автомобилистам в Госавтоинспекции Краснодара дали несколько советов и напоминаний.



В первую очередь новичкам в деле управления машиной посоветовали отточить езду на перекрёстках. Так же обратили внимание на необходимость чувствовать габариты автомобиля. Напомнили и о том, что в зеркала следует смотреть не поворачивая головы либо с минимальным поворотом чтобы не отвлекаться от дороги впереди.



Также инспекторы посоветовали фокусироваться на дорожных знаках, а не на домах и рекламных щитах и внимательно наблюдать за пешеходами. И, конечно, указали на необходимость соблюдения скоростного режима и недопустимость разговоров по телефону за рулём. Отдельно напомнили о запрете на пьяное вождение и вождение в состоянии переутомления.



"Если хотите стать полноценным участником дорожного движения, то и ведите

себя соответствующе. Будьте ответственны и внимательными за рулем. Берегите себя, свою жизнь и жизни других участников дорожного движения!", — подытожили в сообщении ведомства.