«Если вам так тяжело, давайте мы заберем у вас сына», чиновники предложили отдать в детдом мальчика, который пожаловался Путину

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Перед пресс-конференцией Путина 11-летний Дима Антошин из Ростова-на-Дону обратился к президенту из-за пожара, который уничтожил больше 120 строений. Его дом и все имущество тоже сгорели, а новое жильё так никто и не получил.

Сейчас Дима и его мама ютятся в ужасных условиях - с приходом холодов они вынуждены топить печь на кухне, чтобы пережить зиму. Они уже треттий год бьются за то, чтобы им выплатили компенсацию, но получают отписки от мэрии.

После жалобы на всю страну в семью ребенка нагрянула прокурорская проверка. «Если вам так тяжело, давайте мы заберем у вас сына», - предложили чиновник забрать мальчика в интернат. Ведь это гораздо проще, чем выделить погорельцам жилье.

С таким кординальным решением не согласны родители Димы, но уже не надеются даже на помощь президента, сообщает проект "Сканер"