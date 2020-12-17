Второй день подряд от коронавируса умирает 13 жителей Кубани

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17 декабря 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За 16 декабря, как и сутки назад, в Краснодарском крае фиксируют 13 смертей от коронавируса. На сегодняшний день общее число жертв инфекции на Кубани составило 750 человек.



Сразу пятеро кубанцев скончались в Краснодаре: 66-летний житель Тихорецкого района в СКИБе, 71-летнюю местная жительница в краевом клиническом госпитале для ветеранов войн, 57-летняя жительница Анапы в краснодарском военном госпитале, а также 68-летний житель Лабинска и 80-летний житель Ейска в первой НИИ ККБ. Все пациенты имели подтверждённый диагноз коронавируса и сопутствующие заболевания.



Четверо больных скончались в Сочи: Две пациентки 82-х и 78-и лет во второй инфекционной больнице, 62-летний житель Туапсе в третьей горбольнице и 58-летний житель — в пятой. Все пациенты также заразились коронавирусом и имели сопутствующие болезни.



Ещё двое пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями — 75-летняя женщина и 56-летний мужчина умерли в Лабинской ЦРБ.



Умерла также от коронавируса 83-летняя жительница Армавира. Последние дни она провела в инфекционной горбольнице и имела в анамнезе гипертонию, сахарный диабет и заболевание сердца.



В Тихорецкой ЦРБ, по сообщению краевого оперштаба, умерла 73-летняя жительница Белоглинского района с коронавирусом, ишемической болезнью сердца и гипертонией.