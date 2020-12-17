Скончался экс-мэр Краснодара

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17 декабря 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На 81 году ушёл из жизни бывший мэр Краснодара, почётный гражданин города Николай Кряжевских. Он руководил краевым центром в 1994-1997 годах.



Свои соболезнования в связи с гибелью политика выразил действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что бывший мэр значительную часть жизни провел на Кубани, и вкладывал в развитие региона все силы.



В своё время благодаря Кряжевских были решены проблемы с водоснабжением приморских городов края — политик создал предприятие по строительству магистральных водопроводов. Кроме того, бывший мэр краевого центра внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства, коммунального комплекса края. В частности, при его участии был построен Ейский магистральный водопровод.