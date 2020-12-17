Власти Челябинской области прокомментировали вопрос Путина на пресс-конференции

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17 декабря 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Кремлин.ру

Владимир Путин обратился к журналистке с вопросом об экологической ситуации в Магнитогорске.

На традиционной пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что для него стал неожиданностью вопрос о том, что с выбросами в атмосферу в городе металлургов.

«Один из обращающихся граждан пишет о том, что происходит в Магнитогорске с выбросами в атмосферу. Мне это, честно сказать, неожиданно [слышать], я знаю, что в последнее время «Магнитка» вкладывала много средств, ресурсов в обновление производств именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов, и оно, по имеющимся у меня сведениям, уменьшалось. Ольга, вы сама как это оцениваете? – обратился президент к журналистке.

Власти Челябинской области, комментируя этот вопрос президента, подчеркнули, что работа по сокращению выбросов в Магнитогорске была активизирована в 2019 году. Инициатором этого выступил губернатор Алексей Текслер. Планируется, что к 2024 году выбросы сократятся на 27, 195 тысяч тонн в год. Мероприятия, направленные на улучшение экологии, уже позволили снизить эту цифру на 2,31 тыс. тонн.

Для этого уже сейчас построена новая аглофабрика, произведена реконструкция и строительство аспирационной системы доменной печи № 2.

Если раньше специалисты оценивали уровень загрязнения атмосферного воздуха «как очень высокий», то теперь можно говорить о просто «высоком» уровне.