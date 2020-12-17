Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 29 минут

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17 декабря 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина в 2020 году году продлилась 4 часа 29 минут. Согласно последним данным, за это время глава государства ответил на 60 вопросов.

В этом году большая пресс-конференция стала шестнадцатой по счету. Она началась в 12.05 по московскому времени и завершилась в 16.34.

Отметим, что дольше всего Владимир Путин общался с журналистами двенадцать лет назад – в 2008 году, когда эфир длился 4 часа 40 минут. Уточняется также, что первая подобная пресс конференция, состоявшаяся в 2001 году, длилась чуть больше полутора часов.