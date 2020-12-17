Депутат МГД Козлов: «Ветеринарная автоматизированная система» упростит жизнь владельцам домашних животных

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17 декабря 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Московской городской думы Александр Козлов положительно оценил создание в Москве «Ветеринарной автоматизированной системы», отметив, что платформа, с помощью которой можно будет отслеживать потерявшихся питомцев, а также следить за здоровьем питомца и графиком прививок, положительно скажется на уровне сознательности владельцев домашних животных. Соответствующее мнение депутат столичного парламента выразил Агентству городских новостей «Москва».



«В нашем обществе серьезно возрастает уровень ответственности по отношению к животным. Но еще много людей, которые считают домашних животных чем-то вроде игрушки. Однако в обновленной Конституции появились такие положения по отношению к животным, как ответственность и гуманизм, которые обязаны соблюдать все граждане. Создание системы «ВетАС» в Москве - это как раз пример нового правоприменения, абсолютно нового уровня участия в судьбе животных со стороны органов власти. Это должно стать образцом для других региональных властей. И это будет способствовать сознательному отношению среди населения в целом», - заявил Александр Козлов.



Депутат Мосгордумы пояснил, что новая электронная система «ВетАС» включает в себя учет и регистрацию животных в электронном виде, ведение их электронных амбулаторных карт. «С помощью электронной системы москвичам становится проще следить за здоровьем питомцев - получать вовремя уведомления о плановых вакцинациях и записываться к ветеринарам, а также регистрировать питомцев», - отметил он.



Александр Козлов также подчеркнул, что в данной системе ведется реестр приютов для безнадзорных животных - туда вносят данные обо всех собаках и кошках, которые поступают в столичные приюты. Это облегчает поиск потерявшихся любимцев: если у животного есть чип или номер клейма, и животное ранее вносили в базу «ВетАС», то разыскать хозяина и сообщить ему, где находится питомец, будет несложно.



«Я давно говорю о том, что чипировать животных необходимо. Если произошла беда, и животное потерялось, хозяину легче будет его найти. А если хозяин умышленно выбросил животное на улицу - легко будет найти его самого и привлечь к ответственности», - подытожил Александр Козлов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении порядкa работы «Ветеринарной aвтоматизированной сиcтемы». В «ВетАС» уже зарегистрировано более 618 тыс. животных, к ней подключено 26 государственных ветеринарных учреждений.