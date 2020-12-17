В Челябинской области объявили дату зимних каникул
17 декабря 2020, 15:44[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал в прямом эфире «Россия24», когда южноуральские школьники уйдут на каникулы.
По словам Алексея Текслера, учебный год закончится на несколько дней раньше – 28 декабря. Годовые оценки будут выставлены 25 декабря.
«Родители тоже позитивно эту информацию оценивают. Так что здесь говорить о каких-то локдаунах точно нельзя», – подчеркнул Алексей Текслер.
Вчера губернатор еще раз отметил, что в области не планируют усиливать ограничения из-за коронавируса. Как сообщали «Аргументы недели», на 17 декабря выявлено еще 310 новых случае заражения, 15 южноуральцев скончались из-за COVID-19.
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