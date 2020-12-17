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Наталья Поклонская обратилась в полицию с заявлением о распространении компрометирующей ее информации и угрозах

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Наталья Поклонская обратилась в полицию с заявлением о распространении компрометирующей ее информации и угрозах
Наталья Поклонская, фото: соцсети

В нем она описала, что кто-то распространяет компрометирующую ее информацию и угрожает.

На какой территории депутат подала заявление – Крым или Москва – не уточняется. Сообщается лишь, что полиция начала доследственную проверку, на основании которой будет либо возбуждено уголовное дело, либо выдан заявителю отказ.

В некоторых СМИ без ссылки на первоисточник указывается, что речь якобы идет об украинской организации «Правый сектор», запрещенной в РФ.

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