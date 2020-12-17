Свыше 25 000 жителей Кубани заразились COVID-19

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17 декабря 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом — 89 мужчин и 96 женщин до 89 лет.



Наибольший прирост инфицированных зафиксировали в Краснодаре — 59 человек, а также в Туапсинском районе и Новороссийске – 15 и 14 новых пациентов. В Белореченском, Тимашевском и Павловском районах прибавилось по восемь ковид-пациентов.



Как сообщает краевой оперштаб, с начала пандемии в регионе заболело 25 107 граждан. На сто тысяч кубанцев сегодня приходится 442,4 носителя коронавируса. Около семнадцати тысяч заболевших выздоровели, однако 750 человек скончались.