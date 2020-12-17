В Москве заказы из ресторанов будет доставлять робот

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17 декабря 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве и Казани начался эксперимент по роботизированной доставке продуктов из ресторанов, который позволит сделать доставку питания безопаснее в условиях распространения коронавирусной инфекции и упростит жизнь горожанам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Олег Артемьев.



«Из заведений Москвы и «Иннополиса» доставка будет осуществляться при помощи робота «Ровера». В столице воспользоваться доставкой роботом уже могут работники и посетители делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская». Робот полностью автономен: он сам планирует свой маршрут, оценивает дорожную обстановку и объезжает препятствия. Робот также способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода и работать в разных погодных условиях», - сказал Артемьев.

По его словам, автоматизация и роботизация процессов - это проводник прогресса. «Внедрение подобных технологий в сфере услуг, которая полностью построена на человеческом ресурсе и им же ограничена, - это серьезный прорыв. Это даст возможность сделать доставку продуктов, готовой еды из ресторанов безопаснее и удобнее для всех - и для бизнеса, и для клиентов», - отмечает Артемьев.



По мнению парламентария, внедрение роботов в повседневную жизнь в скором времени станет массовым.

«Беспилотные технологии готовы к большому прорыву. И российские, и иностранные компании накопили достаточно технологических решений, и я уверен, что в скором времени качественные показатели перейдут в количественные: внедрение роботов в повседневную жизнь станет массовым», - подчеркнул депутат.



Комментируя проблему влияния роботов на рынок труда, депутат отметил, что несмотря на некоторые опасения, роботы и дроны не оставят без работы тысячи курьеров и водителей такси. «Само общество изменится и трансформируется. Если оценивать то, какой эффект это окажет на нас, то я бы в первую очередь отметил то, что вырастет спрос на знания, навыки, образование в широком смысле слова. В условиях высвобождения рабочей силы, трансформации рынка труда, современный мегаполис должен делать упор на доступное образование, широкие программы переквалификации, освоение новых профессий», - заключил парламентарий.